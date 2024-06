Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : prend +10% depuis le 30 mai, teste 41,2E information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 14:03









(CercleFinance.com) - ST-Micro enchaine les séances de hausse (6 d'affilée), dans le sillage de Nvidia et ASML (+5 et +8% respectivement mercredi soir) et prend +10% depuis le 30 mai, et teste 41,2E.

Le titre était très en retard sur Nvidia et ASML) qui battent record sur record : le titre a encore beaucoup de terrain à rattraper : il visera dans un 1er temps le comblement du 'gap' des 42,83E du 14 mars, puis le re-test de la résistance des 44,4E du 6 au 13 mars dernier.





Valeurs associées STMICROELECTR 41.21 EUR MIL +2.44%