Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : plie vers 32E dans le sillage du Nasdaq Cercle Finance • 23/02/2021 à 18:46









(CercleFinance.com) - ST-Micro corrige jusqu'à -5% vers 32E dans le sillage du Nasdaq. Le franchissement des 34,4E n'a pas été concluant puisqu'une culmination est survenue dès 35,5E, un nouveau sommet inscrit le 15 février. Les prochains supports se situent vers 31,7E (du 27/02) puis la zone des 30E.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.75%