ST-Micro : perspectives décevantes, support des 40E menacé

(CercleFinance.com) - Des perspectives bien différentes se succèdent au sein du secteur des semi-conducteurs : ASML s'envolait mercredi de +10% avec une des bénéfices en hausse de 30% en 2023, tandis que ses ventes en Chine progressent également de +30% (mais ASML a déclaré s'attendre à des ventes stables en 2024, qu'elle a qualifiée d''année de transition' avant d'enregistrer une 'croissance significative' en 2025), ST-Micro chute de -5,5% vers 40,2E sur l'annonce d'une baisse de -20% du bénéfice et l'anticipation d'une chute de plus de 15% de ses ventes, en raison du ralentissement de la demande dans l'industrie.



A tout près de 40E, ST-Micro flirte avec le support oblique moyen terme qui gravite vers 39,7E et qu'il s'agit de préserver, sous peine de chuter vers 38E







