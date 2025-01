ST-Micro : nouvel échec sous 28,8E5E, retombe sur 24,6E information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 19:43









(CercleFinance.com) - Passé en 2 séances de 22,8 à 24,85E (ex-résistance remontant au 12/11/2024) en 48H, ST-Micro retombe sur 24,6E, ce qui efface 50% des gains.

Les rebonds sont fragiles et une rechute sur 23,5E pourrait bien se dessiner si le Nasdaq ne procure pas une impulsion haussière avant la fin de la semaine





Valeurs associées STMICROELECTR 24,69 EUR MIL -4,38%