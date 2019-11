Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : nouveau record à 22,1E Cercle Finance • 12/11/2019 à 16:26









(CercleFinance.com) - Quand le marché monte, les semi-conducteurs sont souvent à la point de la hausse... et cela se confirme avec ST-Micro qui inscrit un nouveau record à 22,1E, au terme d'une série de 12 séances de hausse sur 14. Le titre vient de prendre +30% depuis le 9 octobre (et un plancher de 17,3E), +60% depuis le 30 mai et +105% depuis le 3 janvier (10,75E): hausse en mode 'no limit'

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +2.22%