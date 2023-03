Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : lourde rechute sous les 43E information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 09:28









(CercleFinance.com) - ST-Micro subit une lourde rechute sous les 43E qui se déclenche sans crier gare après 4 semaines d'étroite stagnation entre 44,6 et 46,5E.

Le cours décroche en 'gap' sous 45,47E: le prochain objectif se situerait vers 39,45E qui n'est autre que le 'gap' resté béant depuis le 24 janvier.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -5.70%