ST-Micro : lourd décrochage sous 39E, support 38E est proche

(CercleFinance.com) - ST-Micro subit un lourd décrochage sous 39E, malgré une hausse de 19,8% des ventes et une envolée de 40% du résultat net.

Mais le marché s'alarme des perspectives et le titre pulvérise son support des 42E du 2 mars pour refermer le 'gap' des 39,45E du 25 janvier.

Le prochain support se dessine vers 38E, l'ex-plancher du 20 janvier et ex-résistance du 15/11 au 15/12/2022.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -8.95%