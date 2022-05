Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro: largement sous les 34E, valide un signal baissier information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 14:49









(CercleFinance.com) - ST-Micro retombe largement sous les 34E, l'ex-support des 4 et 14 mars puis 14 avril.

Dernier palier de soutien vers 32,5E/32,7E, c'est à dire le plancher annuel des 7 et 8 mars.

En cas de rupture, risque de rechute vers 28,5E, le plancher du 28/03 puis du 13/13/05/2021, niveau qui coïncide avec l'ex-zénith du 19/02/2020.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -1.29%