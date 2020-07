Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : lâche jusqu'à -5% vers 25,1E dans sillage d'Intel Cercle Finance • 24/07/2020 à 16:24









(CercleFinance.com) - ST-Micro lâche jusqu'à -5% vers 25,1E dans sillage d'Intel (-17% à New York). L'ouvertture d'un 'gap' sous 26,43E après un pullback sous 27,32E la veille marque l'émergence d'une figure de correction baissière en 'îlot de retournement' (après l'ouverture à la hausse d'un 'gap' symétrique au-dessus de 25,59E le 16 juillet. Le cours revient tester l'ex-résistance des 25,1/25,2E des 30 avril et du 5 juin, le support suivant se situe au niveau de 23,5E, l'ex-plancher du 26 juin

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.71%