ST-Micro : l'effet Nvidia propulse le cours vers 43E

(CercleFinance.com) -L'effet Nvidia propulse le cours de ST-Micro vers 43E : le fabriquent de puce américain sert littéralement de locomotive au Nasdaq avec une hausse qui pourrait dépasser +10% ce jeudi et franchir le cap des +50% depuis le 1er janvier... alors que ST-Micro est à -10%.

Le titre va devoir franchir la résistance des 43,2E du 12 février (et ex-plancher du 4/12) pour espérer refermer le 'gap' des 44,25E du 2 janvier.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +3.94%