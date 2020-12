Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST Micro : intègre la liste 'A' du CDP 2020 Cercle Finance • 08/12/2020 à 16:59









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a été reconnu par le CDP, organisation environnementale internationale sans but lucratif, intégrant sa prestigieuse ' Liste A ' pour ses mesures prises en matière de lutte contre le changement climatique. STMicroelectronics fait partie du petit nombre d'entreprises très performantes sélectionnées parmi plus de 5 800 sociétés évaluées par le CDP. Grâce à d'importantes actions concrètes et à la mise en oeuvre transparente d'un ensemble d'initiatives, ST est à la pointe en matière d'ambitions environnementales pour réduire ses émissions et gérer le changement climatique au sein de ses propres activités, mais également pour sa chaîne d'approvisionnement étendue. Le processus annuel de publication et de notation environnementales mis en place par le CDP est largement reconnu comme la référence dans le domaine de la transparence environnementale des entreprises.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -1.28%