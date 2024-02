Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : 'ilot de retournement' sous 43,2E, surveiller 40E information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - ST-Micro ricoche sous 43,2E et forme un 'ilot de retournement' baissier (ce 12 février).

Le titre rechute de -2,5% vers 42E et devrait revenir s'appuyer sur le support oblique moyen terme qui gravite vers 40,2E et qu'il s'agit de préserver, sous peine de chuter vers 38E





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.66%