ST-Micro : gros 'gap' sous 27,2E, rechute sous les 26E

(CercleFinance.com) - ST-Micro ouvre un gros 'gap' sous 27,2E et rechute sous les 26E: le titre referme le 'gap' des 26,41E du 30 septembre et tentera de reprendre appui sur le support des 25E du 25 septembre puis trouvera du soutien sur une oblique haussière qui gravite vers 24,3E

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -4.49%