ST-Micro : grimpe de 4% vers 25,4E, +100% & record historique

(CercleFinance.com) - ST-Micro grimpe de +4% vers 25,4E: c'est la suite logique de l'effacement de la grosse résistance des 23E de mi-juin 2018. Maintenant, cela commence à ressembler à une fuite en avant à la hausse avec 6 records décennaux consécutifs... une spirale qui s'auto-alimente avec un objectif de +100% pour l'année en cours, soit un objectif de 25E... qui a bien été inscrit en début de séance.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +1.70%