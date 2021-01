Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : grimpe au-delà de 34,7E, retombe sous 33,5E Cercle Finance • 08/01/2021 à 11:05









(CercleFinance.com) - ST-Micro ouvre un gros 'gap' au-dessus de 32,57E, s'envole au-delà de 34,7E (ex-zénith du 8/12) et se hisse vers 34,89E... avant de rechuter sous 33,5E en quelques minutes. De potentiel signal haussier, le scénario pourrait basculer vers celui d'un double-top sous 34,7/34,9E, avec comme 1er objectif le comblement du 'gap' des 30,62E du 30 décembre, puis le test du palier des 30E.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +2.87%