ST-Micro : gare à la cassure des 30E

(CercleFinance.com) - ST-Micro aligne une 7ème séance de repli (le titre vient de basculer dans le rouge sur l'année 2021 ce jeudi) dans le sillage du 'SOXX' (indices des semi-conducteurs). STM menace le support des 30E : une cassure risquerait de déboucher sur le re-test des 28,4E, le plancher annuel du 5 mars.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +2.84%