ST-Micro : gap ouvert au-dessus de 25,3E

(CercleFinance.com) - Entouré après ses résultats annuels, ST-Micro bondit et ouvre un gap au-dessus de 25,3E, le prochain objectif semblant être le sommet de son canal ascendant qui gravite désormais vers 28E. En cas de repli, les 25,5E, correspondant à la résistance testée à plusieurs reprises depuis le 13 décembre et débordée ce jour, pourrait servir de support.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +2.74%