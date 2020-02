Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : 'gap' de -5% sous 28,05E, s'enfonce vers 26,25E Cercle Finance • 24/02/2020 à 10:39









(CercleFinance.com) - ST-Micro tentait encore le vendredi 21 de battre son record annuel et historique en tentant de déborder 29,3E (5ème tentative en 10 jours)... mais le titre ouvre un 'gap' de -5% sous 28,05E et s'enfonce vers 26,25E, se rapprochant du 'gap' des 25,83E du 3 février. Le titre est encore largement positif sur l'année 2020 (+10,5%) alors que le CAC40 passe négatif de -1,5%. St-Micro devrait retrouver un soutien solide avec le palier des 24E (ou 23,9E), le support testé les 18 et 30 décembre, puis 6 janvier.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris -6.89%