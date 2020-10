Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : 'gap' au dessus de 26,41E, et re-test des 29,38E ? Cercle Finance • 01/10/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Il n'est guère besoin de se demander qui sont les favorits des gérants en cette 1ère séance du 4ème trimestre: ST-Micro met tout le monde d'accord dès les 1ers échanges. Le titre bondit vers 28E, ouvrant un 'gap' au-dessus de 26,41E et pulvérise la résistance des 27,3E du 23 juillet: le titre semble foncer vers le sommet de son canal ascendant dont le niveau coïncide avec le zénith historique des 29,38E du 13 février dernier (29,44E en intraday le 14/02)

