ST Micro: gagne 3%, un analyste relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - ST Micro progresse de près de 3% à la bourse de Paris, soutenu par une analyse favorable de Credit Suisse qui a renouvelé jeudi son opinion 'surperformance' sur le titre, tout en rehaussant son objectif de cours de 49,5 à 60 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, le broker estime que le consensus de marché lui semble sous-estimer le potentiel du groupe à la fois en termes de croissance et de rentabilité.



'Nous considérons STM comme un grand bénéficiaire de nombreuses tendances de fond actuelles', explique Credit Suisse, qui s'attend à ce que le concepteur de semi-conducteurs dépasse en 2022 les prévisions portant sur la croissance de son chiffre d'affaires.



STMicroelectronics présentera ses résultats de 4ème trimestre le 28 janvier prochain.







