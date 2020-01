Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : franchit la barre des +100% de gain en 12 mois Cercle Finance • 02/01/2020 à 11:43









(CercleFinance.com) - ST-Micro franchit la barre des +100% de gain en 12 mois et retrace son zénith de clôture des 24,58E du 13 décembre: l'objectif suivant serait le re-test du zénith des 25,48E établit se jour là. Le titre viserait ensuite 26,5E, sommet du canal haussier moyen terme (qui gravitera bientôt vers 27E, mi-janvier).

