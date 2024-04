Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : franche cassure des 38,5E information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - ST-Micro valide une franche cassure du récent support des 38,5E (du 17 janvier et du 5 avril), et ce, via un 'gap' de rupture sous 38,68E.

Le prochain support se situe vers 35,15E (plancher du 30 octobre 2023) et le suivant vers 31,4E (plancher testé début novembre dernier).





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.52%