ST-Micro: flash krach de -10% vers 32,38E

(CercleFinance.com) - ST-Micro a subi ce lundi vers 10H un flash krach inexpliqué de -10% vers 32,38E (le phénomène a touché des dizaines de valeurs à travers l'Europe sur des places aussi diverses que Francfort, Amsterdam, Milan).

Le titre a effacé d'un coup tous ses gains depuis le plancher du 7 mars et enfonce son plancher des 34,2E de la mi-avril: le support des 32,7E du 8 mars doit absolument être préservé.





