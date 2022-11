Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : explose de +8% vers 35,8E après CPI US information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 17:52









(CercleFinance.com) - ST-Micro explose de +8% en quelques heures (32,8E au plus bas) vers 35,8E après le CPI US, le titre faisant l'objet d'un ramassage en 'mode panique' dans le sillage du Nasdaq (+6,2%, sa meilleure performance journalière en 30 mois !).

Le franchissement des 35,2E semble ouvrir le chemin des sommets estivaux (39E le 4 août) au minimum, via la règle du report d'amplitude entre 35 et 31E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +7.81%