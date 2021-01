Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : dopé par ses trimestriels, bondit de +5% à 33,6E Cercle Finance • 28/01/2021 à 12:39









(CercleFinance.com) - ST-Micro, dopé par ses trimestriels, bondit de +5% à 33,6E et se hâte de revenir au contact des 34,1E (zénith du 4 janvier), voir des 34,4E (zénith du 1er et 7 décembre 2020). Le franchissement des 35E libérerait un potentiel vers 38E puis 40E, soit un triplement du cours par rapport au 19 mars 2020.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +4.92%