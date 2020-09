Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : dopé par Nvidia, repasse les 26,3E Cercle Finance • 14/09/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - ST-Micro dopé par Nvidia (+7% après le rachat d'ARM auprès de Softbank), repasse la résistance des 26E (26/08 et 02/06) puis des 26,3E (le 3 septembre à l'ouverture)... sachant que le prochain obstacle majeur reste très proche : 27,3E du 23 juillet .

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +3.90%