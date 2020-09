Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : dévisse de presque -7% à 24,2E Cercle Finance • 03/09/2020 à 19:23









(CercleFinance.com) - Plombé par le violent trou d'air qui a rapidement entrainé le Nasdaq à -5% (vers 11.440), ST-Micro: dévisse de presque -7% à 24,2E. Cela matérialise un gros 'avalement baissier' qui ramène le titre au niveau de son support du 10 août dernier, avec une vélocité qui laisse craindre un rapide test du plancher des 23,66E du 30 juillet, ou des 23,45E du 26 juin.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -6.92%