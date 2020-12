Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : dévisse de -12%, sous 12,9E. Cercle Finance • 09/12/2020 à 10:27









(CercleFinance.com) - ST-Micro annonce repousser d'un an la réalisation de ses objectifs de vente initiaux: le titre dévisse de -12%, sous 12,9E (ex-zénith des 12 et 13 octobre) ! C'est la douche froide, une très grosse surprise vu l'optimisme ambiant car Goldman Sachs revoit ses objectifs de croissance aux US de +3,5 à +5% au 4ème trimestre, ce qui signifie une activité au top pour les fabricants de semi-conducteurs, au zénith mardi soir à Wall Street. Le prochain objectif pourrait bien être l'ex-palier des 28,7E du 10, 11 et 12 novembre, puis le comblement du 'gap' des 27,93E du 4 novembre.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -10.04%