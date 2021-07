Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : dépasse les 35E, test imminent des 35,55E information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - Dopé par ses résultats, ST-Micro dépasse les 35E et se rapproche du zénith des 35,55E de la mi-février: le titre ouvre un 'gap' au-dessus de 33,26E et si les 35,5E sont surpassés, le prochain objectif sera 42E

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +5.62%