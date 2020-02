Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : décroche jusque sur 24,26E Cercle Finance • 27/02/2020 à 17:57









(CercleFinance.com) - ST-Micro décroche de -7,5% jusque sur 24,26E et se rapproche du plancher crucial des 24E du 18 décembre au 8 janvier. En cas d'enfoncement, le support suivant se situerait vers 21,8E, le plancher du 3 décembre dernier.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris -7.04%