ST-Micro : décroche de -4,5% vers 31,1E.

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics décroche de -4,5% vers 31,1E sur fond de dégradation de conseil chez Liberum de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 40 à 36E. Le titre se retrouve à seulement 1% de son support des 30,7E du 20/21 avril, le dernier rampart à la baisse avant un re-test du plancher des 28,4E du 5 mars et 14 décembre 2020.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -4.24%