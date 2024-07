Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : décroche de -15%, sous 31,5E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - C'est une des pires mini-krach de l'histoire pour ST-Micro qui décroche de -15%, sous 31,5E (avec ouverture d'un 'gap de rupture' sous 36,95E).

le titre pulvérise son support court terme des 36,25E, puis celui bien plus crucial des 35,25E du 30/10/2023 et retrouve ses niveaux du 2 novembre 2022.

Un 1er support potentiel se dessine vers 31E (il remonte au 3/11/2022) et le suivant se situe vers 28,5E (plancher du 4 juillet 2022).





STMICROELECTR 32,03 EUR MIL -13,52%