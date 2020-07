Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : corrige jusque sur 25,5E Cercle Finance • 28/07/2020 à 18:38









(CercleFinance.com) - ST-Micro poursuit la correction amorcée sous 27,32E et corrige jusque sur 25,5E: le 'gap' de rupture sous 26,43E préfigurait une glissade jusque vers 23,45E (support du 26 juin), laquelle pourrait ensuite se transformer en correction, vers 22,93E ('gap' resté béant depuis le 15 juin)

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -5.32%