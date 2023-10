Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : cassure des 37,5E validée, danger... information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 16:28









(CercleFinance.com) - Cela 'chauffait' depuis le 25 octobre : après une première alerte le 26/10 (incursion intraday vers 35,6E sous le support des 37,5E du 5 mai) et la préservation in extremis de ce support le 27/10 (après une nouvelle séquence 'portes de saloon' en intraday), le signal baissier ne souffre d'aucune ambiguïté ce 30 octobre avec une rechute vers 35,5E.

Le titre est tout près d'effacer les derniers gains résiduels par rapport au plancher des 33E du 30/12/2022, l'objectif suivant étant le palier des 30,9E du 30/11/2022.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -5.98%