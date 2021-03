Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : cassure des 30,3E, pullback sous les 29,5E Cercle Finance • 04/03/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - Mauvaise période pour ST-Micro qui valide la cassure des 30,3E et amorce un pullback sous les 29,5E et se rapproche à 2% du support des 28,6E du 14 décembre puis des 10 et 12 novembre 2020. Si la consolidation se poursuivait, le prochain support serait le plancher des 26E du 28/10/2020, puis celui des 25E du 25/09/2020.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -4.41%