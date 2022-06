Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : cale de nouveau sous les 38E information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 17:33









(CercleFinance.com) - ST-Micro cale de nouveau sous les 38E (après les tests des 17 et 30 mai): encore un échec mais rien d'inquiétant, le biais reste haussier au-dessus de 36E.

Evolution à surveiller en cas d'enfoncement et de retracement du support des 33,4E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.19%