Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : bondit vers 25,5E, soit +110% en 1 an. Cercle Finance • 09/01/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - Pas de doute, les vedettes de 2019 demeurent les mêmes en 2020: ST-Micro ouvre un 'gap' au-delà de 24,67E et bondit vers 25,5E, soit +110% en 1 an. Le titre inscrit un nouveau record absolu et se dirige vers le sommet de son canal ascendant qui gravite désormais vers 27E

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris 0.00%