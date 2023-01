Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : bondit de +9% vers 43E, surpasse les 42E information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 11:12









(CercleFinance.com) - Les résultats de ST-Micro sont applaudis, le titre bondit de +9% vers 43E et pulvérise l'objectif -ex-résistance- des 42E du 02/02 et 29/03/2022.

Plus beaucoup d'obstacles sur le chemin d'un retracement du zénith des 46E du 19 au 22/11/2021.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +6.19%