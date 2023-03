Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : bondit de +6%, retrace les 47E information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - ST-Micro balaye en 24H les 2 extrêmes de sa fourchette 44E/47E : il s'agit d'une poursuite des fluctuations au sein du canal de consolidation latéral 43,3/44E en formation depuis 8 semaines (plafonnement dès de 2 février).

En cas de 'sortie par le bas', ST-Micro redescendait combler le 'gap' des 39,45E du 25 janvier, en cas de sortie 'par le haut', l'objectif serait mécaniquement 50E.









Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +5.91%