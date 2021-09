Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : au-delà des 39E, bien parti pour tester 41E information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - ST-Micro se hisse au-delà des 39E et efface pour de bon la résistance des 38,5E, son précédent zénith historique des 31 août puis des 6 et 7 septembre. Le titre se prépare à tester les 41E : un objectif majeur puisqu'il s'agit du sommet du canal ascendant long terme, ce niveau valide aussi le triplement du cours depuis le plancher des 13,94E du 18 mars 2020.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +2.34%