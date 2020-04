Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : au-delà des 19,9E, ascension possible vers 23,3E Cercle Finance • 09/04/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - ST-Micro enchaîne les 'gap' haussiers depuis le franchissement des 19,9E (au-dessus de 21,17E ce jeudi): une poursuite de cette ascension est possible jusque vers vers 23,3E, l'ex-'gap' de rupture du 6 mars, ex-plancher intraday du 2 mars.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +4.06%