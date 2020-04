Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : +8%, refranchit en force les 21E Cercle Finance • 22/04/2020 à 12:17









(CercleFinance.com) - ST-Micro, dopé par les semi-conducteurs du Nasdaq s'envole de +8% et refranchit en force les 21E... malgré un avertissement à la baisse sur son C.A au 2ème trimestre. Mais le titre va se heurter vers 21,3E à une résistance oblique issue du zénith des 22,4E du 9 avril, soit un potentiel de +5% en cas de débordement des plus hauts du jour.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +6.45%