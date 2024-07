Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : +7% en 4 séances, se rapproche des 40E information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - ST-Micro aligne 4 séances se hausse consécutive (+7% cumulé entre 37E et 39,3E): le titre se rapproche des 40E, résistance testée les 10 et 26 avril, puis les 18 et 19 juin.

Une autre résistance, oblique court terme gravite actuellement vers 41E : au-delà, la tendance s'inverserait à la hausse avec un 1er obstacle à 42E puis le zénith du 7 mars (44,4E) en ligne de mire.





Valeurs associées STMICROELECTR 39,26 EUR MIL +3,09%