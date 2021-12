Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : -7% après les annonces d'Apple information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 15:53









(CercleFinance.com) - ST-Micro dévisse de -7% sous 41,8E après les annonces d'Apple qui averti d'un ralentissement de ses achats de composants (puces) haute performance pour l'i-Phone-13. Le titre menace le récent plancher des 41,93E du 26/11 et pourrait tenter de reprendre appui sur les 40E, l'ex-zénith historique du 16/09. Mais il est difficile d'exclure le comblement d'un 'gap' laissé béant à 38,85E le 27/10.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -6.71%