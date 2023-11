Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : 6ème séance de hausse consécutive, gain de +10% information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - ST-Micro aligne une 6ème séance de hausse consécutive et teste 41,8E, soit un gain de +10% en ligne droite : le zénith des 42,67E du 10 octobre (et ex-plancher du 23 juin) n'est plus qu'à 2%... un objectif qui pourrait être retracé au rythme actuel au cours des toutes prochaines heures.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +3.46%