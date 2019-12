Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : -6% reperdus sur les sommets Cercle Finance • 30/12/2019 à 16:07









(CercleFinance.com) - ST-Micro rechute vers 23,9E: voilà -6% reperdus sur les sommets (25,5E) et le titre qui n'était plus qu'à 2% de doubler de valeur en 2019 ne gagne plus 'que' 91%. Mais STM a bien doublé depuis son plancher des 11,6/11,8E de fin décembre 2018 et plus que doublé depuis le plancher des 10,64E du 4 janvier 2019. En cas d'enfoncement des 23,85E, le prochain support se situerait vers 21,8E (testé les 2 et 3 décembre dernier).

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris -1.68%