ST-Micro: +5% vers 24,75E, vers un test de l'oblique à 24,8E information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - ST-Micro s'envole de +5% vers 24,75E dans le sillage de l'indice SOXX (à Wall Street vendredi) et se dirige vers un test de la résistance oblique moyen terme (sommet du canal baissier) qui gravite vers 24,89E.

En cas de franchissement, ST-Micro s'ouvrirait la route du seuil pivot des 26,6E (ex-plancher du 6 août, ex-zénith du 29 octobre).





Valeurs associées STMICROELECTR 25,11 EUR MIL +6,90%