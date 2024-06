Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : -3% sous 39E, vers un test des 37E ? information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 11:29









(CercleFinance.com) - ST-Micro poursuit la consolidation amorcée sous 41,7E et rechute de -3% sous 39E : la correction risque donc de se poursuivre en direction du support oblique court terme des 37E.





Valeurs associées STMICROELECTR 38.82 EUR MIL -3.12%