Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : 26,65E, remonte à mois de 1E de son record absolu Cercle Finance • 04/02/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - ST-Micro affiche +3,3% à 26,65E: le titre remonte à mois de 1E (3,5%) de son record absolu: le titre semble aspiré vers son zénith des 27,68E du 24 janvier dernier, c'est l'affaire de quelques heures, ou de 48H au rythme actuel. Rappel, le point de retournement se situe vers 25E, son récent plancher du 31/01

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +1.57%