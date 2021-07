Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : 2 pullbacks sous 32E, gare à la cassure des 30E Cercle Finance • 08/07/2021 à 14:45









(CercleFinance.com) - ST-Micro est brutalement rejeté sous les 32,3E (double échec les 15 juin et 7 juillet) et rétrograde sous la résistance oblique qui gravite vers 31,5E, puis 31E, la résistance testée le 30 juin. La cassure du support des 30E (2 tests en juin) validerait une rechute vers le plancher des 28,5E des 5 mars et 12 mai dernier.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -3.75%